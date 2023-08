Le Racing club Rieupeyroux ou la renaissance d’un club de rugby

Retour vers le futur : de 1985 à 1988 existait un club de rugby à Rieupeyroux.

En 2023, plusieurs amis décident de remonter une nouvelle équipe. De cette simple idée, les choses s’enchaînent très vite : création du bureau (100 % féminin), des recrutements, des heures de téléphone, Ovale FFR, assurance, sponsors.

Le "girl power" fait son effet et on obtient un club de rugby prometteur. Jérôme Sabatier en sera le coach, place qui lui va comme un gant puisqu’ancien joueur et coach depuis plus de 3 ans. Le staff se compose d’Alex Grenet qui enfile le polo de soigneur et Loïc Phalip au poste d’assistant terrain. Des anciens joueurs de Perpignan, Toulouse, Saint-Affrique font le déplacement pour partager avec les joueurs du RCR XV leur passion commune.

Le club a pu voir le jour grâce aux nombreux sponsors qui y croient dur comme fer.

Si cela vous intéresse de partager cette passion, contactez Jérôme au 06 52 82 50 17 ou le bureau par mail à

secretariat.rcrxv@outlook.fr.