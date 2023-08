Aveyron : les pères Pierre Demierre et Philippe Arnal quittent la paroisse de Réquista

Dimanche 20 août à Réquista, la messe a rassemblé tous les paroissiens de l’Alrance et du Giffou pour remercier les pères Pierre Demierre et Philippe Arnal et rendre grâce pour ces deux années passées au service de la communauté.

C’est avec beaucoup de joie et d’émotion que les paroissiens les avaient accueillis. Ce furent deux années un peu compliquées mais qui leur ont permis de mieux les connaître et de les apprécier.

En faisant preuve d’écoute, de compassion, d’apaisement, d’attention, le père Pierre Demierre a soutenu avec beaucoup d’empathie le père Philippe Arnal dans sa maladie en le remplaçant et en donnant régulièrement des nouvelles de sa santé. Le Père Philippe a traversé des épreuves bien difficiles mais a été soutenu par tous les paroissiens par la prière, la pensée, les visites également. Ce fut un "berger" toujours disponible et serviable qui ne comptait pas son temps !

Sa simplicité, sa jeunesse, son élan missionnaire resteront vivants auprès des jeunes.

Ce fut une messe très participative, chantée et animée par un groupe de jeunes encadrés par des Marianistes.

À la fin de la messe, des paroissiens leur ont offert un cadeau : une icône de la Cène et du Lavement des pieds pour le Père Philippe, un bâton de berger et son sac en cuir de Millau pour le père Pierre ainsi qu’une plante et une corbeille garnie pour Jeannie.

Puis l’assemblée s’est retrouvée dans la cour du collège Saint-Louis pour le vin d’honneur où chacun a pu leur dire un petit mot et leur souhaiter "bonne route."

Merci à tous les deux pour leur témoignage de foi, leur enthousiasme, leur charisme et leur joie d’être prêtre.

Ils quittent Réquista pour d’autres horizons et on leur souhaite une bonne adaptation dans leur nouvelle paroisse.

La communauté paroissiale tient également à remercier Jeannie, leur secrétaire, qui a rendu bien des services.