Golinhac. Succès pour la fête de la Saint-Roch

Si le soleil n’a pas épargné ses rayons pour les fêtes de Castailhac, les nombreux bénévoles du Foyer rural et du village n’ont pas non plus ménagé leurs efforts pour que la fête soit belle. Le bourg avait été pour l’occasion décoré en mode Far-West où indien et cow-boys se sont côtoyés durant le week-end. Samedi soir, il y avait foule au centre du village. Le duo "Les contretemps" a assuré la soirée, avec une ambiance festive où locaux, amis, familles et vacanciers ont eu plaisir à se retrouver. Le dimanche, après la messe, c’est la municipalité de Golinhac qui offrait le vin d’honneur, suivi du concours de farçous. L’après-midi était consacrée aux jeux où les jeunes et moins jeunes pouvaient tester les jeux d’adresse, balade à cheval, ainsi que faire travailler les méninges à la chasse au trésor conviviale avec des énigmes souvent corsées. Les plus courageux se sont essayés au toro mécanique. Les enfants ont profité des jeux gonflables et ont participé à la course de cheval sauteur.

Le groupe country "Noryeva" après leur représentation remarquable a motivé à une initiation de pas de danse. En soirée, le cochon grillé cuit à point a été apprécié de tous. Le Foyer rural peut se féliciter du succès de la fête de Saint-Roch, avec un bilan positif qui avait pris le pari de rassembler beaucoup de monde pour ce petit village.