Aveyron : deux gardes à vues et plusieurs infractions relevées lors d'une opération de contrôles routiers

Une vingtaine de policiers étaient mobilisés ce vendredi 25 août en fin d'après-midi pour une opération qualifiée de "plutôt positive" par les forces de l'ordre.

Plusieurs infractions ont été relevées dans le cadre des contrôles menés ce vendredi 25 août sur la RN 88, au rond-point de La Roquette, à Onet-le-Château. En début de soirée, deux personnes avaient ainsi été placées en garde à vue au commissariat de Rodez.

Un premier conducteur avait pris la route malgré l’annulation de son permis de conduire ; il avait par ailleurs fait usage de stupéfiants, ainsi qu’un test effectué par les forces de l’ordre l’a révélé. Mêmes motifs pour le second conducteur, qui détenait de plus du cannabis et faisait l’objet d’une fiche de recherche pour une peine de prison à effectuer.

D’autres infractions ont été constatées : cinq défauts de contrôle technique et une voiture circulant avec des pneus lisses. Deux véhicules ont été immobilisés par les forces de l’ordre qui, à l’issue, ont qualifié cette vaste opération de "plutôt positive".