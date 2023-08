Aveyron : le manga en bonne place au festival de bande dessinée de Naucelle

L’événement, qui se prolonge ce dimanche 27 août, a connu une très bonne première journée, avec une affluence notable devant les stands des jeunes auteurs de manga invités au festival.

C’est son deuxième salon, après Games of geeks à Rodez, et le jeune homme avoue être « un peu intimidé » aux côtés de ces « grands noms » de la BD qu’il ne pensait pas rencontrer. Shinkei Keiji, de son véritable nom Sébastien Frayssinet, fait partie des sept auteurs de manga présents jusqu’à demain soir au Festival de BD de Naucelle.

Et le morceau de l’allée occupée par ces artistes, en ce samedi après-midi, est très fréquenté par les visiteurs pour des échanges ou séances de dédicace. Originaire de Saint-Affrique, Sébastien Frayssinet vient de sortir «A Fox in time», sa première BD format papier, puisqu’il publie également chaque mois en ligne «La Routine de Kikujiro». Visible gratuitement sur mangadraft.net, cette histoire autour d’un petit garçon qui a en vérité plus de 300ans pourrait elle aussi bientôt être publiée. Sur le principe de l’auto-édition, comme pour sa première œuvre, Sébastien Frayssinet n’étant pas dans le registre des productions «bien spécifiques» recherchées par les maisons d’édition.

Trois prix remis et encore des animations aujourd’hui

Cette première journée aura été l’occasion pour les organisateurs du festival de remettre trois prix issus du vote des écoliers naucellois. Mademoiselle M (Les Aventures de Moustache Malloré ») a reçu le prix Roman jeunesse, Armelle Modéré (autrice de la série «Willa») le prix BD jeunesse et Véronique Cauchy («Le Petit bonhomme de réglisse») le prix du conte.

Gratuit d’accès, le Festival se poursuit jusqu’à ce dimanche à 17h30 autour de la quarantaine d’auteurs présents. Au programme un atelier «caricatures» avec par Jean-Michel Renault, des animations, un quiz et des expositions de dessins originaux.