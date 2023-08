Football : Ahmad Ngouyamsa, un "caméléon" sur le Piton

Titularisé depuis le début de saison par Didier Santini, le nouveau piston droit du Raf assimile de mieux en mieux ce que son coach attend de lui, et offre à ce dernier une certaine polyvalence sur laquelle il ne crachera pas. Loin de là.

Passer derrière Marvin Senaya, aujourd’hui utilisé en Ligue 1 par Strasbourg, est un sacré défi. S’il est encore trop tôt pour dire qu’Ahmad Ngouyamsa, la recrue ruthénoise de l’été en tant que piston droit, va le relever, ce dernier en donne au moins l’espoir. Une première bonne nouvelle pour son entraîneur Didier Santini : "Il apporte de la puissance. Quand il prend quelqu’un au marquage, il envoie du lourd (rires). Et, c’est un caméléon. Il peut d’un seul coup changer de poste (de piston à défenseur central, notamment, comme il l’a fait à Ajaccio, après la blessure d’Éric Vandenabeele, chose qui, selon ses dires, ne lui pose aucun souci, NDLR). Avec lui, tu n’es pas obligé de faire sortir un joueur, tu peux t’adapter. C’est très intéressant."

Le technicien notant également son état d’esprit irréprochable, "sa sympathie et sa bienveillance". Autant d’atouts qui font du Camerounais un élément déjà indispensable à Rodez. Même pas deux mois après sa signature !

"Quand je suis arrivé, c’était un peu compliqué pour moi"

Pourtant, pour le joueur, les débuts en Aveyron n’ont pas été des plus faciles. Et ce, même s’il retrouvait son "frère" de cœur, Wilitty Younoussa, rencontré en équipe nationale jeune, avant qu’il ne devienne son coéquipier à Yaoundé, Dijon… et donc, au Raf. "Quand je suis arrivé, c’était un peu compliqué pour moi. J’arrivais dans un système à trois défenseurs, en tant que piston, et j’avais une manière de me déplacer différente de ce que le coach attendait. Il fallait que l’on travaille dessus pour se mettre d’accord. On a pu régler ce qui n’allait pas pendant les amicaux et la préparation. Tout n’est pas encore parfait. Il y aura toujours des points à améliorer, mais je pense que j’ai compris ce qu’il demande", relate celui qui devrait vivre sa quatrième titularisation de la saison samedi 26 août, contre Valenciennes, reléguant encore Lucas Buades sur le banc.

Un rôle très offensif

Il faut dire que si Ngouyamsa a déjà évolué dans un rôle de piston à Dijon, jamais il n’avait vraiment eu à autant peser sur le jeu offensif de son équipe que depuis qu’il évolue sous les ordres de Santini. Et, après plusieurs semaines d’expérience, ce n’est pas pour lui déplaire : "Ça change beaucoup. J’attaque et je défends, alors que quand tu es latéral, tu dois rester à la couverture. Je trouve ça chouette. De base, je suis défenseur, alors se retrouver devant la cage, ça fait plaisir ! Mon rôle premier, c’est de ne pas prendre de but, mais si je peux apporter devant et aider mon équipe à gagner, c’est un plus. J’espère réussir à marquer cette année."

Et pourquoi pas dès ce soir, à 19 heures, contre Valenciennes, dans un stade qui l’avait agréablement surpris lors de ses débuts face à Saint-Étienne (2-1), il y a deux semaines ? "Il y avait une très bonne ambiance. Ça nous a vraiment aidés et apporté un plus. J’espère qu’ils seront là, on en a besoin." À lui et ses coéquipiers de mettre le feu sur le terrain, à l’instar de leur dernière partition à la maison, pour que les tribunes s’embrasent. Et leur permettent de se relever du revers lavallois connu le week-end passé. Il n’y a plus qu’à !