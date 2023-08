Onet-le-Château : jusqu'à 46 enfants peuvent être accueillis dans la nouvelle crèche inaugurée

Depuis ce mercredi 23 août 2023, ce sont jusqu’à 46 enfants qui peuvent être accueillis dans le nouveau multi- accueil "Les Lupins".

Ce mardi 22 août, c’est en présence du personnel autour de la directrice Amélie Moitrieux, des voisins et de nombreuses personnalités qu’il a été inauguré. Parmi elles, Jacques Douziech vice-président de la Caf, les conseillers départementaux Valérie Abadie-Roques et Jean-Philippe Abinal, Christian Teyssèdre, président de Rodez agglomération, le sénateur Alain Marc ainsi qu’Isabelle Knowles, secrétaire générale de la Préfecture de l’Aveyron.

Première pierre posée fin octobre 2021

Après une visite guidée des lieux, le maire Jean-Philippe Keroslian a coupé le ruban inaugural de la nouvelle crèche. L’occasion pour lui de rappeler que "ce projet de construction d’une nouvelle crèche, dont la première pierre a été posée le 28 octobre 2021, fait partie intégrante du projet de mandature, qui s’inclut dans le programme général de restructuration du quartier des Quatre-Saisons (QPV), et contribue à la création d’un véritable cœur de ville à proximité de l’Athyrium, la Médiathèque et la piscine Paul-Géraldini, la Maison de Santé, la résidence intergénérationnelle, le parc urbain et les écoles des Narcisses et Jean-Laroche".

Restructuration du quartier des Quatre-Saisons

Tout en se disant particulièrement fier et heureux "de cette réussite collective remarquable". Une affirmation partagée par tous les intervenants.

2,6 M€

Le nouvel équipement dont le coût s’élève à environ 2,6 millions d’euros a reçu à ce jour, le concours financier de plusieurs partenaires institutionnels tels que l’État, la Caf, le Département de l’Aveyron et Rodez agglomération. Un dossier est en cours d’instruction par le Feder.

Un bâtiment adapté aux besoins des familles

L’évolution des normes, des besoins des enfants et des personnels a induit la nécessité de construire de nouveaux locaux plus spacieux et mieux adaptés. La surface de la crèche passe ainsi de 500 à 805 m² !

L’architecte du bâtiment Didier Blanc (cabinet HBM), a également pris en considération les besoins des professionnels de la Petite Enfance de la Ville associés tout au long du projet, avec notamment l’aménagement de nombreux espaces dans l’objectif d’optimiser le service et en renforcer la qualité.

Trois zones

Ainsi, ce sont trois zones, correspondantes à chaque section, qui bénéficient d’une cour extérieure végétalisée, d’un espace de préparation des repas et biberonnerie dédié, de trois dortoirs par section et de salles d’activités modulables. Le bâtiment bénéficie d’une ergonomie et d’un confort optimum afin d’offrir les meilleures conditions d’accueil des bambins et de leurs parents tout en garantissant des conditions de travail idéales pour le personnel, grâce à des espaces spacieux et lumineux.

De plus, le bâtiment est doté d’un contrôle d’accès sécurisé, bénéficie des dernières normes en matière de construction et offre ainsi les meilleures performances énergétiques.

Pour plus d’informations : Pôle Petite Enfance, Enfance, Jeunesse : 05 65 77 22 80 ou enfance@onet-le-chateau.fr