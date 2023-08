Saint-Amans-des-Cots. Des festivités non-stop réussies

Saint-Amans-des-Côts a revêtu ses habits de lumière pendant deux jours pour sa fête votive. Il y en avait pour tout le monde. Dès le lundi, le sport a ouvert les festivités avec le Bubble foot au stade des Molèdes. Cette activité plus sportive qu’une partie de football est très ludique avec beaucoup de fous rires.

Le soir au marché nocturne, ils étaient nombreux à s’installer aux tables dressées ou bien aux terrasses des cafés pour consommer sur place. Le concert animé par les musiciens locaux dont certains de La Boîte à Musique et du groupe Avalon, donnait le ton joyeux dans cette ambiance familiale. Et comme de tradition, la retraite aux flambeaux a parcouru les rues à la nuit tombée. La fête foraine avec ses nombreux stands, manège et autotamponneuse tournait non-stop. Le concert MST s’est posé place de la mairie et le bal avec le DJ Pépitox a enflammé le public sous les bulles et tempête de neige jusqu’à tard dans la nuit. Le lendemain, au "Grand Jour" de cette fête, le traditionnel petit-déjeuner aux tripous au Centre de Secours a remporté son succès habituel avec plus de 250 participants. Dès le matin, la fête foraine était en pleine activité et l’après-midi les rues du village se sont animées avec le défilé des chars fleuris accompagnés de la Banda AstroBrass et de Meu Brasil et Tamores du Sud, sous les applaudissements et les cris de joie. Cette année, Saint-Amans a retrouvé son spectaculaire feu d’artifice plus éblouissant que jamais ! Venus de loin pour certains, ils s’étaient installés sur l’herbe autour du plan d’eau. Après les 450 repas saucisses aligot servis au gymnase, ce spectacle pyrotechnique, conçu par l’artificier 2B Événements Ciel, a illuminé le ciel et la surface du plan d’eau avec plus de 7 850 tirs synchronisés en musique. Le souffle coupé par la beauté de ce spectacle devenu mythique, la foule a applaudi longuement avant de rejoindre la fête foraine qui battait son plein. Sous une tempête de neige magique, le bal disco animé par Digital Power a emmené la jeunesse et les moins jeunes au cœur de la danse, jusqu’aux premières lueurs du petit matin. Beau bouquet final et bravo au comité des fêtes pour son efficacité.