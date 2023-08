Football : l'attaquant Joseph Mendes en partance de Rodez

L'attaquant de 32 ans ne devrait plus porter le maillot sang et or à l'avenir.

Il semblerait que Joseph Mendes ait joué ses dernières minutes en sang et or face à Laval, il y a dix jours. Comme révélé dimanche dernier, sa faible utilisation par Didier Santini en ce début de saison, malgré une préparation à quatre buts en autant de matches, donnait des envies d’ailleurs à l’attaquant bissao-guinéen. Des envies qui devraient, selon nos informations, rapidement aboutir à un départ du Piton pour un autre club français dont le nom n’a pas encore fuité ! S’il reste encore des détails à régler, le deal pourrait être bouclé en ce début de dernière semaine de mercato. L’attaquant n’était pas dans le groupe face au VAFC L’absence de Joseph Mendes dans le groupe pour Valenciennes, samedi, et des entraînements en fin de semaine, semble donc s’expliquer par le dénouement proche de son transfert. Et non par la raison évoquée par son futur ex-coach, Didier Santini, en conférence de presse, vendredi : "Il ne s’est pas senti bien mercredi, donc il ne s’est pas entraîné." Plus tard dans la journée, sa non-sélection pour la rencontre du week-end avait d’ailleurs été justifiée par un "choix du coach" sur les réseaux sociaux du club. Il avait été numériquement remplacé par la recrue en attaque, Taïryk Arconte, arrivé en début de semaine en prêt de Brest.