Thérondels. La mini rando "Vélo pour tous" en Carladez a fait étape au village

Quelques jours après le succès des "Grimpettes du Carladez" dédiées aux cyclotouristes aguerris et licenciés, le cyclo club du Carladez a organisé une journée plus familiale de "vélo pour tous" sur une trentaine de kilomètres. Ce circuit empruntait, en partie, la route des fromages inaugurée le 27 juillet par Arnaud Viala.

Sur le parcours, les amateurs poussés par les licenciés du club ont pu découvrir le plaisir du cyclotourisme et les paysages de la vallée de la Bromme, du plateau du Carladez au pied des monts du Cantal et vue panoramique sur le lac de Sarrans. En cours de route une pause a été effectuée à la coopérative fromagère de Thérondels où accueillis par la sympathique équipe de la fromagerie ils ont pu déguster quelques remontants offerts par le club et du fromage offert par la coopérative avant de poursuivre le chemin.

Ce fut une randonnée au succès bon enfant qui sera renouvelée chaque année.