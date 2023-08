Pont-de-Salars. Merci à Patrick pour l’idée et l’organisation de cette superbe cousinade

Réunir une famille nombreuse pour d’autres raisons que des événements comme un mariage ou le décès d’un proche, est un vrai défi, pas évident à relever. C’est pourtant ce qu’a réussi Patrick Roméro à Frayssinhes, ce 13 août 2023, lui qui est le huitième d’une famille de 10. Ce projet a été concrétisé sous la forme d’une cousinade réunissant 57 convives, sous le chapiteau du comité des fêtes, avec l’aménagement réalisé par la commune dans l’ancienne école. Pour beaucoup c’était aussi l’occasion de se rappeler les débuts sur les bancs de l’école communale, il y a plus de 60 ans, sous le tilleul de la cour où ils jouaient aux billes…

Cette cousinade était "présidée" par les seniors de la famille Ferrié, Louis 97 ans, Lucienne 92 ans et Jean-Claude, 82 ans. 90 ans séparent Louis du plus jeune, Maxime. Toutes les générations ont trouvé leur place dans cette fête où le plaisir d’être ensemble était particulièrement visible, même si beaucoup ne s’étaient pas vu depuis longtemps, voire jamais vu. La rencontre, le partage, la convivialité, ont été les ingrédients essentiels de cette journée.

Et, sans que personne ne soit sollicité en particulier, c’est spontanément qu’une sacrée équipe s’est mobilisée au service de tous et de Patrick pour l’aider à réussir sa journée. C’était aussi l’anniversaire d’André, le 4ème de la famille Roméro, 71 ans…

Après le repas préparé par Chauchard, il y a eu la séance photos, en commençant par les 10 frères et sœurs, et passant en revue les différentes familles, le tout dans la bonne humeur malgré le côté un peu rébarbatif de l’exercice.

Cette journée commencée en fin de matinée, s’est prolongée jusqu’en fin d’après-midi, les au-revoirs n’en finissant pas, comme s’il était difficile de tirer le rideau d’une telle journée.

D’ailleurs certains ont évoqué l’idée de renouveler l’expérience, peut-être en convaincant celles et ceux qui n’étaient pas là. Ce qui est sûr, c’est que chacun des participants a tenu à remercier très chaleureusement Patrick qui a osé le premier relever le défi. On savait aussi que Patrick était très ému et heureux d’avoir réussi l’organisation de ce rassemblement à Frayssinhes où il habite dans la maison familiale.