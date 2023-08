Football : le Ruthénois Joseph Mendes s'est engagé avec Dijon

L'attaquant bissao-guinéen de 32 ans a paraphé son contrat ce lundi à Dijon.

Depuis une semaine, le départ de Joseph Mendes du Piton était de plus en plus probable. Son absence dans le groupe ruthénois pour la réception de Valenciennes, samedi 26 août, l'assurait quasiment. Il ne restait plus qu'à connaître son nouveau point de chute en France, l'attaquant ne souhaitant pas partir à l'étranger, pour des raisons familiales. Il s'agit donc de Dijon, en National !

Selon nos informations, l'attaquant a signé un contrat de deux ans (plus un en option) en Côte-d'Or ce lundi matin. Il quitte donc l'Aveyron à peine douze mois après l'avoir rejoint, avec un bilan de sept titularisations en Ligue 2 pour deux buts inscrits.

À la mi-journée, le Raf a précisé dans un communiqué que le club et le joueur avaient décidé de rompre "d'un commun accord" le contrat qui les liait jusqu'en juin 2024.