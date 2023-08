Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Quand l’artisanat et la musique s’harmonisent sous les étoiles

Cet été, la charmante localité marmotte a été le théâtre des nuitées artisanales, une série de marchés artisanaux nocturnes organisés par l’association Arti’Sens en collaboration avec la mairie.

Chaque lundi soir, les habitants et les visiteurs ont eu la chance de déambuler dans le cloître à la découverte du savoir-faire local tout en se laissant porter par les notes entraînantes des musiciens qui ont animé les nuits étoilées.

Les nuitées artisanales ont été l’occasion pour les artisans locaux de présenter leurs créations uniques, de l’herboristerie, des objets en bois tourné, des savons au lait de chèvre, des bougies de cire végétale, des bijoux en argent et en macramé, de la bière locale, des produits à la châtaigne, des illustrations, des objets de décoration, des couteaux, jusqu’aux textiles colorés et au verre éclatant. Chaque stand était un véritable trésor d’authenticité et de créativité.

L’association Arti’Sens, en partenariat avec la mairie, a su créer une atmosphère chaleureuse et accueillante, invitant les gens de tous horizons à se plonger dans cette expérience.

L’élément musical de cet événement a ajouté une dimension festive. Les sons variés, des notes douces d’une guitare acoustique aux rythmes entraînants des percussions, ont créé une ambiance magique. Rendez-vous l’été prochain sous le cloître !