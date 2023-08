"Super-lune bleue" : quel est ce phénomène rare qui va illuminer le ciel dans la nuit de jeudi ?

Un incroyable et rare phénomène pourra être observé dans le ciel, jeudi 31 août 2023.

S'il est possible d'observer trois à quatre "super-lunes" chaque année, une super-lune bleue est autrement plus rare, une fois tous les deux ans et demi environ. Cela car ce magnifique spectacle nocturne combine deux phénomènes.

Il s'agira de la deuxième "super-lune" du mois (après la "super-lune" de l'Esturgeon du 1er août), le satellite passera plus près de la Terre qu'à l'accoutumé et apparaîtra donc bien plus grande. Pour ce qui est de l'appellation "lune bleue", rassurez-vous, la couleur de notre satellite ne sera pas altérée.

"Les phases de la Lune prennent en réalité 29,5 jours, soit 354 jours au total pour 12 cycles complets. C'est bien en deçà des 365/366 jours d'une année civile : par conséquent, environ tous les deux ans et demi, une 13ème pleine lune est observée. Cette pleine lune supplémentaire ne correspond pas au schéma de dénomination normal et est donc plutôt appelée lune bleue", décrypte le Royal Museums Greenwich.

Quand auront lieu la prochaine lune bleue ?

Les lunes bleues ne sont donc pas bleues, mais dans des cas très rares elles peuvent virer au rouge sang (lors d'une éclipse lunaire). Cela ne sera pas le cas cette nuit de jeudi 31 août. En revanche, comme il s'agira d'une "super-lune", cette dernière devrait apparaître plus brillante que d'habitude.

Un spectacle à ne pas louper sous peine d'attendre le 31 mai 2026 pour avoir une autre chance d'y assister, puis le 31 décembre 2028.