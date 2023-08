Laguiole. Un concert accordéon et piano a clôturé l’été musical

"Un été musical à Laguiole", organisé par l’association "Musique et orgue en Aubrac" s’est conclu, par un concert accordéon classique et piano par le couple Duo-Nuances. Les mélomanes sont venus nombreux et ont apprécié le jeu prodigieux de l’accordéoniste faisant corps avec son instrument, ainsi que la grande complicité entre les deux musiciens, mari et femme dans la vie. Leur prestation a soulevé l’enthousiasme de public.

Un programme très apprécié avec des œuvres connues comme l’Ave Maria de Schubert, l’ouverture du barbier de Séville, une prélude de César Franck...

L’association remercie les spectateurs dont certains très fidèles à tous les concerts, la municipalité de Laguiole pour son soutien. Rendez-vous l’année pour un nouvel été musical à Laguiole.