Entraygues-sur-Truyère. Les Rencontres musicales ont réuni plus de 530 spectateurs cet été

C’est un véritable festival que les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues viennent de clôturer après avoir offert une grande diversité de magnifiques concerts : les chemins de traverse du duo de flûtes parcourant l’Europe baroque ; un duo de flûte et harpe ; un programme de musique anglaise par le chœur éphémère de Conques ; autres duos originaux : violon et accordéon, piano et 3 clarinettes ; Festival Baroque d’Auvergne ; un duo flûte et guitare ; et les deux récitals-lecture pour "la harpe au jardin poétique".

Les compositeurs et les interprètes ont des origines diverses à travers la France et le monde. Il y a une recherche d’instruments créés sur mesure, des répertoires d’œuvres méconnues, des transcriptions originales, et des associations inattendues entre traditions diverses, poètes classiques ou contemporains, qui ont fait découvrir et apprécier une nouvelle approche de la musique.

Plus de 530 spectateurs curieux et attentifs, passionnés, enthousiastes étaient ravis de rencontrer les artistes autour du verre de l’amitié à la fin de chaque soirée. Valorisant les patrimoines locaux, les Rencontres Musicales ont la fierté d’avoir été accueillies dans les belles églises de Roussy, Ginolhac, Notre-Dame d’Aynès, Bès Bédène, et d’avoir pu mettre en valeur l’orgue d’Entraygues et la chapelle Notre-Dame du Pontet, lieu de culture, avec son architecture du Moyen-âge, et accueillant les expositions artistiques comme les concerts de musiques baroques, ou les lectures poétiques.