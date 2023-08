Occitanie : la Garonne en crue, 71 moutons bloqués par la montée des eaux, échappent à un funeste destin

Heureusement, tout est bien qui finit bien. Les pompiers ont pu sauver d'un probable triste sort des dizaines d'ovins pris au piège par les eaux.

Les sapeurs-pompiers sont habitués à porter assistance à des animaux en mauvaise posture. Mais ce lundi 28 août 2023, c'est une opération de secours hors du commun que les personnels du Service départemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne ont gérer : le sauvetage de plusieurs dizaines d'ovins.

Montée soudaine des eaux

71 moutons exactement ! Les faits se sont déroulés sur le lac de Hierles, près de Saint-Gaudens. Les ovins en pâture se sont retrouvés piégés sur un ilôt sur le fleuve Haute-Garonne après une montée soudaine des eaux.

Intervention délication en raison du courant

Le Sdis 31 a engagé "des équipes spécialisées en sauvetage aquatique et en gestion des risques liés aux animaux". But de la manoeuvre : "se rendre sur ce petit îlot et transférer les animaux sur la berge à l'aide de cordes où les bêtes ont pu être mises en sécurité", comme le rapporte La Dépêche du Midi.

Appelés en milieu d'après-midi, l'intervention ne s'est terminée qu'en milieu de soirée. Cette dernière a été rendue délicate en raison du fort courant. Mais fort heureusement, tout est bien qui finit bien, les 71 ovins égarés ont pu regagner le rivage grâce aux secours.