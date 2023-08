Guerre en Ukraine : une "attaque massive et combinée" fait au moins deux morts à Kyiv

"Kyiv n'a pas connu d'attaque aussi importante depuis le printemps", regrette le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne.

Au moins deux personnes ont été tuées tôt ce mercredi 30 août 2023 dans une attaque aérienne russe contre Kyiv, la plus importante menée depuis le printemps, ont déclaré des responsables ukrainiens, précisant que les débris des missiles abattus étaient tombés sur des immeubles, un parc et une école.

Trois autres personnes ont été blessées dans l'attaque contre la capitale ukrainienne. Des drones de combat ont par ailleurs attaqué des infrastructures dans la région de Jytomyr, au centre de l'Ukraine, où une installation non identifiée et des voies ferrées ont été endommagées et des trains ont été retardés, ont ajouté les responsables.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu les 28 missiles et 15 des 16 drones lors de cette attaque nocturne, qui a également visé la région d'Odessa, sur la mer Noire, a déclaré le général Valery Zaloujny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes.

"Une attaque massive et combinée"

"Kyiv n'a pas connu d'attaque aussi importante depuis le printemps. L'ennemi a lancé une attaque massive et combinée en utilisant des drones et des missiles", a déclaré Serhy Popko, chef de l'administration militaire de la ville sur la messagerie Telegram. "Au total, les forces de défense aérienne ont détruit plus de 20 cibles ennemies", a-t-il dit.

Les corps de deux personnes ont été retrouvés dans un immeuble, a indiqué le maire de Kyiv, Vitali Klitschko. La Russie, qui a lancé son offensive sur l'Ukraine il y a 18 mois, n'avait pas commenté dans l'immédiat l'attaque aérienne. Moscou a dit pour sa part mercredi avoir été la cible d'attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régions de l'ouest et du centre de la Russie.