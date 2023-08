Hausse du coût de l'énergie : des efforts d’économie bien peu récompensés à Decazeville

Avec l’augmentation considérable des coûts de l’énergie, Decazeville tente de limiter la consommation pour faire baisser la facture. Un exercice entamé en 2017.

Depuis 2019, l’augmentation des prix de l’énergie affecte fortement les finances des communes. À Decazeville, la facture énergétique en 2022 s’élevait à près de 500 000 €. Une somme importante malgré les efforts de la ville pour limiter la consommation et faire des économies. "Nous avons réalisé des investissements conséquents à partir de 2017 qui ont permis d’anticiper l’augmentation du prix de l’énergie", explique Alain Alonso, 1er adjoint au maire. "Cette année-là, nous avons même créé un poste spécialisé dans les économies d’énergie." Limitation des heures d’utilisation des gymnases, mise en place de badges d’accès aux bâtiments pour contrôler le déclenchement du chauffage et de l’éclairage, ou encore travaux d’isolation, la municipalité a investi depuis 7 ans de 100 000 € à 200 000 € en moyenne par an, selon Émile Méjane, conseiller délégué aux Finances.

Derniers grands travaux en date menés dans ce cadre, la rénovation énergétique du Laminoir.

Repenser l’éclairage public

Autre enjeu important de la chasse aux économies, l’éclairage public. En partie obsolescents, les lampadaires sont remplacés petit à petit par des éclairages moins énergivores.

"À Decazeville, nous avons 1 900 points lumineux. Nous allons en supprimer 250 et nous remplaçons les autres pour des éclairages économes. Nous avons dépassé la moitié des remplacements des candélabres", détaille l’élu. Depuis 2022, l’éclairage public est également éteint dans certains secteurs de la ville la nuit. Une décision prise par arrêté municipal qui a suscité le mécontentement de quelques habitants, qui restent "très minoritaires".

"Il y a des lieux qu’on n’aimerait ne pas éteindre mais nous n’avons pas la possibilité d’éteindre chaque lampadaire à la demande", développe le Directeur général des services Christian Lauzu. "Il faut réaliser des travaux pour sectoriser le réseau. Il reste encore 5 à 7 ans de travaux pour repenser le système d’éclairage public en fonction des extinctions."

"On fait des efforts"

Mais tous ces investissements n’ont fait que limiter les conséquences économiques de la flambée des prix. "On fait des efforts mais qui ne sont pas totalement récompensés dans la facture", constate Alain Alonso.

"L’augmentation considérable des coûts de l’énergie impute fortement le budget de fonctionnement de la collectivité. […] Les actions engagées ont permis de faire ressortir sur l’exercice 2022 une réduction de la consommation d’électricité de 44.6 % par rapport à 2016. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des tarifs, […] le montant de la charge correspondante a été réduit seulement de 10.8 %", pointe Émile Méjane.

Pire encore selon les chiffres du conseiller délégué aux finances, la facture de gaz a augmenté de 66,1 % malgré une baisse de la consommation de 31,6 % sur la période 2022. Pour limiter encore l’utilisation du combustible, la municipalité remplace actuellement les chaudières de la mairie, après avoir déjà installé un système de télégestion centralisé des chauffages et baissé la température dans les locaux. Un effort supplémentaire avant l’hiver.