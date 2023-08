Retour de vacances : voici les autoroutes à éviter pour ne pas être coincé dans les embouteillages ce week-end

Les routes seront chargées pour les retours de vacances juste avant la rentrée scolaire.

Les grandes vacances se terminent, les élèves vont reprendre le chemin de l'école lundi 4 septembre 2023, et de nombreuses familles devraient être sur la route du retour ce week-end. Des difficultés de circulation sont attendues par Bison Futé dès vendredi 1er septembre.

Les prévisions pour vendredi

Les conditions de circulation seront particulièrement compliquées sur l'autoroute A7, en milieu d'après-midi vendredi. Mieux vaut éviter cet axe qui relie Orange (Vaucluse) et Lyon (Rhône).

Des difficultés sont aussi à prévoir sur l'A63 entre Bordeaux (Gironde) et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), au niveau du tunnel du Mont-Blanc, dans l'agglomération marseillaise (Bouches-du-Rhône) ainsi qu'entre Orélans et l'Île-de-France.

Les prévisions pour vendredi 1er septembre. Capture - Bison Futé

Les prévisions pour samedi

L'A7 entre Orange et Lyon sera aussi encombré, samedi 2 septembre, entre midi et 18 heures. La circulation devrait être difficile entre Nice (Alpes-Maritimes) et Marseille (Bouches-du-Rhône) sur l'autoroute A8, ainsi qu'entre Montpellier (Hérault) et Narbonne (Aude) sur l'A9.

Il est suggéré de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 14 heures pour ne pas rencontrer les embouteillages.

Les prévisions pour samedi 2 septembre. Capture - Bison Futé

