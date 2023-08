Aveyron : 15 tonnes d'un mélange à base de goudron déversées dans la nature, des barrages filtrants mis en place

Le ruisseau de Couffignal, à Baraqueville, subit depuis mardi 29 août une pollution causée par une mauvaise manipulation lors du remplissage d'une citerne. L'Office français de la biodiversité a mené des analyses pour évaluer l'ampleur des dégâts.

Sapeurs-pompiers et gendarmes de l'Aveyron ont été avertis mardi 29 août en début de soirée et l'épisode de pollution qui touche le ruisseau de Couffignal, à Baraqueville, est toujours en cours actuellement. Tout est parti, selon le maire de Baraqueville Jacques Barbezange, d'une erreur de manipulation lors du remplissage d'une citerne contenant une émulsion, un mélange de goudron (65 %) et d'eau (35 %) sur le site de l'entreprise de travaux publics Puechoultres, zone de Marengo.

Une erreur de manipulation ?

C'est l'entreprise Colas qui dispose de cette citerne, à laquelle s'approvisionnent des professionnels utilisant cette émulsion. Pour une raison pour l'heure indéterminée, une fuite s'est produite. Elle a été repérée en début de soirée par les employés de Puechoultres qui ont prévenu les sapeurs-pompiers à 20h16.

Trois barrages filtrants mis en place

Le maire de Baraqueville s'est rendu sur place aux côtés des gendarmes et de onze sapeurs-pompiers venus de Rodez et Baraqueville, dont l'équipe dédiée aux risques chimiques. Ces derniers ont posé trois barrages filtrants et immédiatement prévenu les habitants du secteur, agriculteurs et particuliers, afin qu'ils ne laissent pas d'animaux divaguer en liberté à proximité de la zone touchée.

Habitants et agriculteurs prévenus

Avant de toucher le ruisseau de Couffignal, qui se jette dans la rivière le Lézert, le mélange de goudron et d'eau a emprunté le réseau de collecte des eaux pluviales de Baraqueville. Les premiers éléments laissent à penser que près de 15 tonnes de cette émulsion ont été déversées dans la nature.

"Sur le réseau de collecte des eaux pluviales comme sur la partie du ruisseau impactée, le travail de dépollution a déjà commencé", affirmait ce jeudi le maire de Baraqueville.

Des analyses réalisées pour évaluer les dégâts

Alertée par un riverain de cette pollution, l'association Robin des bois a écrit ce jeudi à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) ainsi qu'à l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour les alerter sur cette situation et leur demander d'agir.

"Cette pollution dégage des odeurs de gasoil et s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Nous vous prions de lancer des investigations pour connaître la nature et l'origine de cette pollution et déployer une surveillance du milieu et si possible des dispositifs pour limiter son extension", écrit l'association, engagée dans la défense de l'environnement.

Ce mercredi 30 août au matin, une équipe de l'Office français de la biodiversité s'est rendue sur place pour procéder à des analyses, qui permettront d'évaluer l'ampleur d'éventuels dégâts sur la faune et la flore après cette pollution.

Contactée ce 31 août, l'entreprise Puechoultres n'a pas donné suite à nos sollicitations.