Bozouls. Belle performance pour Bozsport Nature

Dimanche 27 août, Pierre Delfaut s’impose au classement général des deux épreuves à la trilogie du Haut Gévaudan suivi de Lucas Fabre 3e. Corentin Cros avait remporté la première épreuve. Dimanche 20 août au Grand prix du Bacon, l’équipe avait réalisé un bon travail collectif pour acquérir une victoire au classement général. Jonathan Duval et Nicolas Vacquier ont largement contribué à cette victoire sur ces épreuves. L’association Bozsport Nature va clôturer un mois d’août chargé, après l’organisation de la rando VTT et du trail du gourg d’Enfer. "Les deux organisations ont été une réussite grâce aux bénévoles, partenaires et collectivités qui accompagnent le club dans ses divers projets", indique l’un des responsables.

Bozsport Nature se dirige à présent vers son traditionnel week-end dans les Pyrénées où une vingtaine de licenciés se déplaceront à Argelès-Gazost. Au programme du plaisir et du sport avec les mythiques cols d’Aubisque, Spandelles, Soulor, et Hautacam.

Un prochain rendez-vous est fixé en novembre pour la rando-trail des fantômes organisé sur la voie verte entre Bozouls et Espalion.