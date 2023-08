C'est aussi la rentrée des expos à Paris !

L'été s'achève et les musées parisiens ne chôment pas. Pour la rentrée, ils proposent des dizaines d'expositions, en tous genres, pour continuer à se faire plaisir, sortir et surtout se cultiver. Nous vous avons sélectionné une dizaine à voir ou à partager entre amis ou en famille.

Modigliani au musée de l'Orangerie : voilà qui devrait suffire à nous convaincre de prendre nos billets. Cette expo revient sur un des moments emblématiques de la vie du peintre : lorsque Paul Guillaume devint son marchand.

Le temps de la régence

Peut-être pas la plus rock’n’roll au premier abord, mais attention aux apparences ! Cette exposition au musée Carnavalet (Paris Centre) revient sur la Régence, période un peu oubliée qui marqua le retour du roi et de la vie politique, économique et culturelle à Paris. Plus de 200 œuvres explorent ce moment de l'histoire (1715-1723), et rendent compte des mutations de la société tandis que Paris s’impose comme la capitale culturelle de la France grâce à Voltaire, Marivaux, Montesquieu…

Van Gogh

Van Gogh au musée d'Orsay (7e), c'est sans aucun doute le blockbuster de cette rentrée des expos 2023. Dans « Van Gogh à Auvers-sur-Oise - Les derniers mois », les œuvres produites par le maître durant les deux derniers mois de sa vie, sont réunies

Nicolas de Staël

Nicolas de Staël (1914-1955) fut une figure incontournable de la scène artistique française d’après-guerre, qui ne cessa de se renouveler et d’explorer de nouvelles voies. Insensible aux modes, son travail bouleverse la distinction entre abstraction et figuration, et apparaît comme la poursuite d’un art toujours plus dense et concis.

De la mode au sport

À l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, le musée des Arts décoratifs de Paris (Paris Centre) a imaginé une chouette expo « Mode et sport, d’un podium à l’autre », qui explore les liens qui unissent la mode et le sport, de l’Antiquité à nos jours.

Azzedine Alaïa, le couturier franco-tunisien, sculpteur des femmes

Azzedine Alaïa était un virtuose de la coupe, dont la technicité venait de sa profonde admiration pour les couturiers du passé. Il était ainsi un grand collectionneur, et nourrissait une passion pour l’histoire de sa discipline. Réunissant près de 140 pièces, cette expo au Palais Galliera (16e) retrace l’histoire de cette inestimable collection qu’Alaïa a constituée dans le plus grand secret, jamais dévoilée de son vivant.

Institut du monde arabe : une expo sensorielle

L’Institut du Monde Arabe (5e) vous embarque dans une grande aventure à la découverte des parfums d’Orient et de leur histoire.