DIAPORAMA. Découvrez les plus belles images de la super lune bleue dans le monde, un phénomène rarissime

Dans la nuit du 30 au 31 août, la super lune bleue, un phénomène rarissime, a été la vedette du ciel estival. Il faudra désormais attendre 2037 pour en revoir une.

Elle était observable depuis n'importe où dans le monde dans la soirée et la nuit de mercredi 30 à jeudi 31 août 2023. Baptisée la "super lune bleue", ce phénomène très rare, est en réalité de couleur argentée, rosée, et parfois seulement bleutée.

La deuxième super lune du mois d'août

Il s'agit de la deuxième "super lune" du mois après celle de l'Esturgeon du 1er août 2023. Concrètement, il s'agit du moment où le satellite passera plus près de la Terre qu'à l'accoutumé et apparaîtra donc bien plus grande.

Tous les dix ou vingt ans

La dernière super lune bleue remontait à 2009. En effet, d'après la Nasa, ce phénomène n'est visible dans le ciel que tous les dix ou vingt ans. La prochaine super lune bleue devrait se produire en mars 2037.

Portsea Island, Royaume-Uni

Autre cliché vu d'Angleterre. Photo - MAXPPP

Blainville-sur-Mer dans la Manche

Le 30 Aout 2023 Blainville-Sur-Mer dans la Manche. MAXPPP - Franck Castel

Avignon dans le Vaucluse, au-dessus du Mont-Ventoux

Au-dessus du Mont-Ventoux. MAXPPP - CBA

Au-dessus de l'église Saint-Michaels à Oxford, en Angleterre

Depuis Oxford en Angleterre. MAXPPP - Geoff Swaine

Istanbul en Turquie

La “super Lune bleue” capturée par Çağatay Kenarli à Istanbul \ud83c\udf11 pic.twitter.com/1IZ0sm7oVm — Views (@viewsfrance) August 31, 2023

Voici une sélection des plus beaux clichés à travers le monde