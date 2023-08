Football : cinq choses à savoir sur Pau, le prochain adversaire de Rodez

Le Raf se déplace à Pau, samedi 2 septembre à 19 heures, pour le compte de la 5e journée de Ligue 2.

Des changements en coulisses...

Le Pau FC a vécu un été extrêmement mouvementé. De nombreux changements ont été opérés dans le club depuis la fin de saison dernière, que les Béarnais ont bouclé à la 13e place.

Du côté des dirigeants, l'historique directeur général Joël Lopez a quitté les jaune et bleu. Cette fonction est désormais dévolue à Yann Laporte-Fray, le fils du président, même si certaines compétences ont été données à Luis De Sousa (passé notamment par Troyes et Saint-Etienne), arrivé dans le rôle de directeur sportif.

Autre nouveau visage, Nicolas Usaï est désormais l'entraîneur palois, lui qui a déjà connu la Ligue 2 sur le banc de Châteauroux et de Nîmes. Il a pris la suite de Didier Tholot, parti après trois saisons au PFC, alors qu'il lui restait encore un an de contrat. Il a depuis rebondi à Sion, en deuxième division suisse.

... et dans l'effectif

Le renouveau n'a pas épargné l'effectif. Durant le marché des transferts, les Palois ont enregistré de nombreux mouvements. Certains titulaires habituels ont fait leurs valises, comme Erwin Koffi, parti en Azerbaïdjan, Eddy Sylvestre (Grenoble) ou encore Mayron George, dont le transfert au Betar Jérusalem a été officialisé mercredi 30 août. Les joueurs prêtés, Quentin Boisgard (Lorient), Pape Ibnou Ba (Le Havre) ou encore Yanis Begraoui (Toulouse), ont aussi quitté le Béarn.

Au rayon des arrivées, Pau s'est renforcé en attirant notamment le gardien Bingourou Kamara (Montpellier), son nouveau titulaire dans le but, ainsi que des expérimentés Ousmane Kanté et Khalid Boutaïb, venus du Paris FC. Les Aquitains ont recruté d'autres éléments habitués à la Ligue 2, comme Louis Mouton, prêté par Saint-Etienne, ou encore Johann Obiang (Caen), passé par Rodez entre 2020 et 2022.

Et ce n'est peut-être pas fini, puisque d'autres mouvements pourraient intervenir d'ici la fermeture du marché des transferts, vendredi 1er septembre à minuit. Cela pourrait notamment concerner le capitaine Antoine Batisse, sollicité par d'autres clubs de Ligue 2.

Un bon départ, mais...

Six points au compteur et une huitième place après quatre journées : jamais le Pau FC n'avait connu un aussi bon départ en Ligue 2. Pour débuter leur quatrième saison à ce niveau, les Palois se sont montrés intraitables à domicile, en disposant de Bordeaux (3-0) puis du Paris FC (2-0). Ils ont connu un sort moins favorable à l'extérieur, avec un bilan opposé, puisque les protégés de Nicolas Usaï se sont inclinés à Caen (2-0), le leader, avant de subir un large revers contre Guingamp (4-0), le 26 août, venu ternir la bonne impression du début de saison.

De nombreux blessés

Le début de saison de Pau est aussi marqué par un grand nombre de blessés. Deux joueurs ont subi une rupture des ligaments croisés d'un genou : le milieu Ilyes Mohamed et l'attaquant Loïck Lespinasse. Ils ont rejoint les défenseurs Jean-Lambert Evan's et Noé Sow, victimes de la même blessure en fin de saison dernière.

Steeve Beusnard, Henri Saivet, Charles Boli et Mons Bassouamina ont aussi fréquenté l'infirmerie ces dernières semaines, pour des blessures moins longues.

Face à Rodez, la série s'inverse

La malédiction est-elle en train de changer de camp ? Alors que le Raf avait plutôt l'habitude d'aligner de bons résultats contre Pau, la série est désormais favorable au Béarnais.

Entre 2018 et 2021, les sang et or ont enchaîné cinq victoires et un nul en championnat contre cet adversaire, ainsi qu'une qualification en Coupe de France. Mais ils restent désormais sur trois matches sans victoire, dont le revers de la 37e journée, la saison dernière (3-2), au cours d'un duel capital entre concurrents au maintien.