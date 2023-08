Naucelle. Le père Kumar a célébré sa dernière messe

La messe d’action de grâce du dimanche 27 août, célébrée dans l’église de Naucelle, revêtait un caractère particulier. C’était le dernier office célébré par le père Kumar, en présence de l’équipe d’animation paroissiale, les catéchèses et la maire de Naucelle. Le père Anandakumar est arrivé du diocèse de Rodez, en 2003, à la demande du père Bellino Ghirard, l’évêque de Sigavanvaï en mission en Aveyron.

Après Espalion, Rodez et Baraqueville, en septembre 2017, il est nommé par monseigneur François Fonlupt, prêtre référent pour la paroisse Saint-Bernard en Ségala. Aujourd’hui, une nouvelle étape s’offre à lui, il va quitter la paroisse pour d’autres missions.

L’équipe paroissiale, par le discours de Jean-Michel Barriac, tenait à remercier le prêtre pour son action pastorale, la catéchèse et l’accompagnement de la foi envers les enfants. Son sens de la rencontre a permis les visites aux familles et aux malades pour toujours montrer le regard à la foi et l’espérance. C’est avec un pincement au cœur que les paroissiens voient le père Kumar partir, le changement est toujours un moment douloureux, il est l’heure de se dire au revoir.

Dimanche 10 septembre, un nouveau prêtre, d’origine indienne, le père Manoj Visuvasamsera, sera accueilli à l’église à 10 h 30.