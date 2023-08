Conques-en-Rouergue. Le président Arnaud Viala au chevet des travaux de l’abbatiale

Ce mercredi 30 août, le président Arnaud Viala est venu se rendre compte de l’avancement des travaux de restauration des charpentes et de réfection des toitures. Accueilli par Bernard Lefebvre, maire de Conques-en-Rouergue, Christian Tieulié, conseiller départemental, Jean-Claude Delagnes maire délégué, en présence de Mme Agathe de Maupeou, architecte du patrimoine, le président du Département s’est hissé au sommet de l’échafaudage pour admirer le travail des ouvriers couvreurs de l’entreprise Paul Barriac. Mme de Maupeou a répondu aux nombreuses demandes d’explications techniques du président sur la tenue de ce chantier hors normes. "On est comme sur le chantier de Notre-Dame de Paris, mais en plus petit" dit avec humour Arnaud Viala, qui se fait préciser par l’entreprise Barriac, la provenance de la belle lauze. "C’est de la Lauze de l’Aveyron en provenance de la carrière de La Barthe à Pont-de-Grandfuel. Nous la recevons brute et la retaillons sur place. Il faut compter entre 150 et 180 kg au m2" répond le responsable de chantier. Cette première tranche A, après trois mois de travaux, se termine dans les tout prochains jours.

La phase B, la couverture du chœur va intervenir en suivant et se terminer aux environs de Noël.

La charpente s’est bien comportée depuis 1840 faisait remarquer Louis Causse, l’ancien architecte des Bâtiments de France, présent. "Je salue les équipes pour ce travail remarquable effectué avec des matériaux nobles de notre département, dans le respect des savoir faire ancestraux" se félicitait le président du Département Arnaud Viala, ravi de cette visite.

Un Département qui intervient à hauteur de 20 % aux côtés de la Région 30 % et de l’état 50 %.