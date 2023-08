Salles-Curan. Les pétanqueurs toujours fidèles à la fête

Fidèles à la fête de la Saint-Loup, les pétanqueurs du village n’ont pas failli à la tradition. Ils ont ainsi organisé des rencontres avec des équipes voisines désormais amies, venues de tout le département, mais aussi avec beaucoup de vacanciers.

Ce sont déjà 50 joueurs qui se sont inscrits pour des parties en tête à tête. Dans la foulée, 41 équipes s’affrontaient en doublette et encore en suivant 27 équipes ont joué en triplette sur le boulodrome près des courts de tennis.

Parmi les joueurs on comptait 11 féminines, se réjouit Isabelle Taurines, la présidente du Pétan-club de Salles-Curan. Elle rappelle que l’école de pétanque ouvrira dès la mi-septembre et accueillera les enfants à partir de 7 ans, à la Maison du pétanqueur, route de la Cave. Les entraînements du jeudi soir à 20 h 30 reprendront au boulodrome route de la Cave ou à l’abri selon la température, et tous les samedis après-midi, les concours en trois parties seront ouverts à tous.