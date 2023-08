Réquista. Ségala Lévézou équitation prépare sa rentrée

Après la fête du club qui a clôturé l’année équestre, 46 cavaliers, petits et grands, ont présenté un spectacle réussi. Mais après la saison estivale il faut penser à la rentrée.

Samedi 23 septembre le centre équestre Ségala Lévezou Équitation fera sa 31e rentrée. Ce sera l’occasion d’une journée portes ouvertes où le public est attendu nombreux. On pourra voir les poneys de 9 h 30 à 12 h 30 à Estrieysses de Lebous près de Réquista et les chevaux de 14 heures à 18 heures à Linars, près du Truel.

Durant la visite du centre équestre, possibilité de rencontrer les monitrices, les poneys et les chevaux, assister au cours, et s’inscrire selon les programmes proposés dans un cadre magnifique, au cœur de l’Aveyron.

Le centre équestre organise des cours et stages avec diverses disciplines (voltige, obstacles, jeux, endurance, éthologie, dressage…), des balades d’une heure à plusieurs jours, pour tous les âges et tous les niveaux, toujours accompagnés par des enseignantes diplômées et expérimentées.

Le centre propose également des pensions : exclusivement en extérieur et au minimum avec un autre cheval, avec herbe ou foin à volonté, dans des abris naturels ou en dur… À disposition : grande carrière, sellerie, douche, départ de nombreux chemins de balade, enseignement sur place. Possibilité de débourrage, travail du cheval, transport…

Enfin de la médiation : afin d’améliorer la santé mentale et physique de personnes fragilisées par un handicap mental, moteur, sensoriel et/ou social. Inscriptions et réinscriptions au 06 86 25 46 77. Cours poney : mercredi et samedi matin à Estrieysses. Cours chevaux : mercredi, jeudi et samedi après-midi à Linars.