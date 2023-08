Solidarité : 24 heures à rollers, le nouveau défi sportif de Louise et Noémie pour combattre les cancers pédiatriques

Louise Villemagne et Noémie Sollier réaliseront un nouveau défi sportif, cette fois à Millau, sous les couleurs de l'association Lucio qui lutte contre les cancers pédiatriques.

Louise Villemagne et Noémie Sollier ont l'habitude des défis sportifs engagés pour l'association Lucio et remouillent une nouvelle fois le maillot pour la bonne cause. Après une grande traversée sur des patins skike (des skis avec des roues tout terrain, NDLR), entre Roscoff et Hendaye, ou encore une épopée entre Lyon et Marseille le long de la via Rhona en rollers, les deux Millavoises se rapprochent de la maison pour cette nouvelle échéance.

15 € récoltés par kilomètre parcouru

Les 15 et 16 septembre, il sera possible de voir les deux femmes réaliser un parcours, toujours en rollers, dans Millau pour récolter des dons pour l'association Lucio, qui lutte contre les cancers pédiatriques.

"On s'est aperçu que la plupart des gens qui participaient étaient ici, note Louise Villemagne, la présidente. On va essayer de parcourir un maximum de kilomètres, en 24h toujours en roller pour garder ce côté original."

Pour récolter un maximum d'argent, le concessionnaire Toyota de Millau, où sera notamment installée la base de vie, a promis de verser 15 € par kilomètre parcouru. Les deux sportives réaliseront le même tracé, d'environ 4 km qui se dirigera vers l'avenue Jean-Jaurès, le Mandarous, vers l'Ayrolle puis le rond-point de l'Industrie avant de regagner les quais et de retourner vers le magasin de voitures. "Des amis seront là pour nous donner un coup de main, tenir la buvette", détaille la présidente.

Un soutien indéfectible

La base de vie portera elle-aussi bien son nom pour ce nouveau défi sportif. S'il était possible de les suivre à travers les réseaux sociaux lors de leurs précédents défis, il sera désormais possible d'apporter aux Millavoises un soutien en direct, depuis la base de vie où elles passeront forcément entre chaque tour. "Tout le monde est invité à participer, il y aura aussi une vente de t-shirts sur place et tous les bénéfices de ces 24h iront à l'association."

Départ le 15 septembre

Les deux femmes s'élanceront à 11 h, le vendredi 15 septembre et termineront à la même heure le lendemain. Le soutien dans la rue sera tout aussi important que celui qui sera apporté à la base de vie. "On aimerait aussi inclure les personnes qui seront là pour notre dernier tour, dans la mesure du possible", explique Louise Villemange.

La route ne sera pas fermée, il sera donc compliqué de les accompagner sur une grosse portion du tracé. Les pistes cyclables le long du Tarn, où les deux représentantes de Lucio passeront, restent quant à elles parfaitement accessibles pour partager un bout de chemin avec elles.