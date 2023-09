Decazeville. C’est bientôt la rentrée

Le Tennis club Firmi-Decazeville repart pour une nouvelle saison sportive. Les dirigeants informent que la date d’inscription pour l’école de tennis pour 2023-2024 est prévue le samedi 9 septembre, de 14 heures à 17 heures, au club house du TCFD, avenue Léon-Blum à Decazeville, ou par téléphone au 05 65 63 63 84.

Les jeunes qui hésiteraient à se lancer dans la discipline pourront participer à la journée des sports le 16 septembre prochain, à Decazeville. Le club y tiendra un stand afin de faire découvrir la pratique du tennis, les joies de la petite balle jaune et celle du padel. Les parents auront tout le loisir de s’informer sur l’organisation et la vie du club, notamment extra-sportive qui se veut conviviale et fédératrice.

Concernant les compétitions, les adultes sont déjà sur le pont et s’affûtent pour la coupe Écureuil qui débute le 3 septembre avec 3 équipes engagées. Elle sera suivie de la coupe Pierre Thénégal avec également 3 équipes locales en lice ainsi que le Trophée Gan avec 2 équipes engagées.