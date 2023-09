Football : malgré une offre à 800 000 euros en provenance des États-Unis, Rodez retiendrait Serge-Philippe Raux-Yao

D'après notre confrère de L'Équipe Loïc Tanzi, le Raf a été approché par le club américain de Charlotte ces dernières heures.

Le mercato du Raf est-il définitivement clos ? Normalement, oui. Mais, à un peu moins de neuf heures de la deadline, mieux vaut rester sur ses gardes. Surtout au vu des intérêts que suscite Serge-Philippe Raux-Yao dans cette ultime journée de marché.

Sur les réseaux sociaux, notre confrère de L'Équipe Loïc Tanzi affirmait ce matin qu'une offre de 800 000 euros de la part de Charlotte (MLS, aux États-Unis), le club à qui le Raf avait vendu Adilson Malanda en août 2022, était parvenue sur le bureau de Pierre-Olivier Murat pour son défenseur central. Ce dernier l'aurait refusée ! Tout comme celle en provenance de Grasshopper, club de Zurich en Suisse.

Rodez a refusé une offre de 800 000 euros de Charlotte (MLS) pour Serge-Philippe Raux Yao et un prêt de Grasshopper. Le club veut prolonger le joueur, en fin de contrat dans un an. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 1, 2023

Si Transfermarkt, site spécialisé et reconnu en la matière, établit, lui, sa valeur à 700 000 euros, Rodez ne serait pas disposé, selon nos informations, à le laisser partir pour moins d'un million d'euros. Surtout à quelques heures de la fin du mercato, sans avoir trouvé son remplaçant.

Plus qu'un an de contrat pour Raux-Yao

Contacté, le club ne confirme pas l'existence de ces deux propositions, mais assure que son joueur est toujours très sollicité : "Nous avons de nombreux intérêts pour Serge, mais aucune offre ne nous a semblé à la hauteur." Pour l'instant ? Ou définitivement ? Une chose est sûre, le Raf aimerait conserver son central titulaire indiscutable. Loïc Tanzi précisant que celui-ci "veut prolonger le joueur", à qui il reste un an de contrat. Reste toutefois à voir s'il pourra résister jusqu'au bout aux offensives outre-Atlantique...

En conférence de presse à la mi-journée, Didier Santini espérait ne pas avoir de mauvaise surprise d'ici minuit : "On va attendre ce soir, mais pour le moment je suis satisfait du groupe. Il faut continuer à bien bosser, j'espère qu'il n'y aura pas de départ. Il faut arrêter (les ventes), j'avais demandé un effectif de 20/21 joueurs, plus deux jeunes, donc là on y est."