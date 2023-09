Salles-Curan. Goûts et saveurs étaient de la fête

La fête de la Saint-Loup tant attendue s’est déroulée tout au long du week-end dernier avec un programme très dense. Dès vendredi soir le quine de l’entente ESCC a attiré les amateurs de loto, suivi de la soirée hamburger-frites animé par le groupe "La sourde oreille".

Le samedi un apéro concert précédait le repas truffade-jambon braisé auquel plus de 300 convives avaient répondu présent, tandis qu’à l’extérieur de la salle des fêtes, certains préféraient les saucisses-frites et les hamburgers. La soirée DJ clôturait cette journée, le temps pour les organisateurs de se reposer un peu avant le rush du dimanche autour du déjeuner tripous-tête de veau qui remplissait à nouveau la salle des fêtes et enchaînait avec la paella-brasucade de midi.

Pendant ce temps, dans le village, les pitchouns défilaient derrière deux superbes chars et le vide-greniers attendait les chineurs, installés près du manège de Flo et André.

L’après-midi, des jeux gonflables et un rodéo étaient installés dans la salle des fêtes pour les enfants de tous âges jusqu’à l’heure des assiettes magret-frites, un moment joyeusement bruyant animé par le groupe No-Reso. Durant ces trois jours, au boulodrome en plein cœur du village, le Pétan-club organisait ses concours ouverts à tous, bénéficiant heureusement d’une météo plus clémente.

Si les vacanciers et les villageois ont pu profiter pleinement de ces trois jours de fête (plus de 1 000 repas servis dans le week-end) c’est grâce au dynamisme des membres du comité, tous soudés autour de leur président Gaëtan. Un peu fatigués mais très heureux de leur réussite, ils songent déjà au programme de l’été prochain.