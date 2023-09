CARTE. Féminicides : ces départements où le plus de femmes ont été tuées en 2022

145 personnes ont perdu la vie dans des faits de violences au sein du couple, dont 118 femmes, en 2022.

Les violences au sein des couples ont fait 145 morts en 2022, révèle le rapport du ministère de l'Intérieur publié ce samedi 2 septembre 2023. Parmi ces victimes, 118 étaient des femmes (elles sont 122 à avoir perdu la vie en 2021) et 27 étaient des hommes (contre 21 en 2021). 12 infanticides ont été commis, le même nombre qu'en 2021.

87 % des faits ont été commis au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur. Une dispute (26 % des cas) ou une séparation non acceptée (23 % des cas) sont les principaux motifs qui ont mené au drame. Des armes blanches (43 %) et des armes à feu (20 %) sont souvent les causes du décès.

Qui sont les victimes, et qui sont les auteurs des faits ?

81 % des victimes sont des femmes, la plupart étaient âgées de 30 à 49 ans. Elles étaient 31 % à avoir déjà été victimes de violences antérieurement. Dans 84 % des cas, ces mêmes violences étaient physiques. Sur les 118 femmes tuées en 2022, elles étaient quatre à bénéficier d'un dispositif de protection connu des forces de l'ordre.

Les auteurs sont des hommes à 84 %, majoritairement âgés de 30 à 49 ans. Ils ont été 32 % à avoir consommé de l'alcool pendant les faits et 8 % étaient sous l'emprise de stupéfiants. 26 % des auteurs des féminicides se sont suicidés après les faits.

Où ont été commis les féminicides ?

Le Nord est le département qui dénombre de plus de victimes suite à des violences au sein des couples : 9 personnes y ont perdu la vie en 2022. Avec entre 4 et 5 morts, on retrouve ensuite les Alpes-Maritimes, le Rhône, la Seine-Saint-Denis, Paris, les Yvelines, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique.

Tous les départements en rose clair sur la carte ci-dessous ont connu entre 1 et 3 morts en 2022, ceux qui sont en blanc n'en ont connu aucun :

Le Nord est le département le plus concerné, mais au niveau régional le plus grand nombre de victimes est en Île-de-France.

.