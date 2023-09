Euromillions : êtes-vous le Français qui a remporté le jackpot de 109 millions d’euros ?

Après plusieurs semaines sans vainqueur, le jackpot de l’Euromillions est tombé et c’est un Français qui l’a remporté. Son gain est de 109 268 140 d’euros. C’est un record pour l’année 2023. L'heureux gagnant à 60 jours pour se faire connaître.

Pour remporter le jackpot de l’Euromillions, il fallait avoir le 35, le 43, le 37, le 5 et le 4 ainsi que les deux étoiles 5 et 6. Un Français chanceux a réussi à décrocher le gros lot vendredi 1er septembre et a remporté la somme de 109 millions d’euros, rapporte la Française des jeux. Selon le site spécialisé Tirage gagnant, "ce chanceux détient la palme du plus gros pactole remporté", de tous les gagnants de l’Euromillions.

Soixante jours pour se déclarer

Pour l’instant, on ne sait pas dans quel département le ticket gagnant a été validé. Son propriétaire dispose de 60 jours pour se manifester auprès de la Française des jeux. Ce délai passé, il perdra son lot.

Lors du tirage de vendredi 1er septembre, deux autres Français ont gagné 470 000 € et quatre ont gagné 2 000 €.

Il s’agit du troisième Français à remporter le jackpot depuis le début de l’année 2023.

En mai dernier, trois joueurs s’étaient partagé le jackpot de 158 millions d’euros. Parmi le trio gagnant figurait un Français, reparti avec un chèque de 53 millions d’euros.

Fin 2022, un autre Français avait remporté 160 millions d’euros à l’Euromillions.