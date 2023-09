Football : Rodez égalise au score sur penalty sur le fil, revivez les temps forts de la rencontre

Après deux défaites, à Laval (1-0) et face à Valenciennes (1-0), les Ruthénois de Didier Santini (15es) ont l'occasion de se relancer face à Pau, samedi 2 septembre, à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 2. Mais la tâche des sang et or ne sera pas simple : les Béarnais ont pour l'instant été intraitables sur la pelouse du Nouste Camp : ils y ont assommé Bordeaux (3-0) et battu le Paris FC 2-0. Coup d'envoi de la rencontre à 19 heures.