Hausse ou baisse : pourquoi votre bulletin de salaire du mois de septembre pourrait évoluer ?

Attention, comme chaque mois de septembre, votre fiche de paye pourrait afficher un changement, lié au taux de prélèvement à la source de votre impôt sur le revenu.

Fin septembre, lorsque votre paye sera versée sur votre compte en banque, vous pourriez avoir une surprise en consultant votre bulletin de salaire. Ne l'oubliez pas, car c'est chaque année le même scénario.

Le taux de prélèvement à la source réactualisé

En effet, si vos revenus ont changé entre 2021 et 2022, votre bulletin de paie devrait afficher une différence par rapport à celui du mois d'août. Et pour cause, c'est le moment de l'année où le Fisc procède à la réactualisation de votre taux de prélèvement à la source.

Comme l'indique L'Internaute, depuis la mise en place de ce prélèvement directement sur le salaire, l'organisme adresse aux employeurs le taux correspondant à chaque salarié. Comme chaque année, la Direction générale des finances publiques transmet le nouveau barème - si ajustement il y a eu -, après avoir étudié la dernière déclaration d'impôts réalisée au printemps 2023.

Avez-vous modifié votre taux ?

Il faut en effet modifier son taux de prélèvement à la source soi-même, ce afin d'éviter d’avoir un décalage. Le risque, devoir une certaine somme au moment de l’actualisation faite par l’administration fiscale.

A lire aussi : Impôts 2023 : comment modifier votre taux de prélèvement à la source ?

Comment actualiser son taux de prélèvement à la source ?

Il suffit de vous rendre dans votre espace particulier sur le site internet www.impots.gouv.fr ; là, vous devez vous rendre dans l'espace "Gérer mon prélèvement à la source" afin de modifier le taux.

Toutefois, comme le rappelle la Direction générale des finances publiques, "le changement sera appliqué dans un délai d’un à trois mois".

Trois scénarios

Comme l'indique Au féminin,