Onet-le-Château. La gestion des émotions au cœur des journées passerelle du collège

Organisées dans le cadre de l’école ouverte, ces trois journées passerelle qui se sont déroulées du 29 au 31 août au collège des Quatre-saisons, avaient pour objectif de développer des compétences sociales : prise de confiance en soi et maîtrise et gestion des émotions. Dix jeunes, futurs 6e et 5e y ont participé, encadrés par Mmes Bouyssou (CPE), Augé et Marty (enseignantes) et Mouly (AED) et les interventions de Samuel et Jeanne pour la MJC, David Deneboude (yoga) et Olivier Royer (théâtre).

Ponctués par de nombreux moments d’expression et d’exercices, cela a permis aux jeunes collégiens d’apprivoiser leurs émotions, les reconnaître les exprimer et… les gérer. Ils ont pu également dans deux ateliers "zen", découvrir le yoga et la méditation permettant ainsi de prendre du recul pour mieux les comprendre et en mesurer leur impact. Ce fut également le cas lors des deux ateliers théâtre où, par le mime et l’impro, ils ont pu appréhender d’autres outils facilitateurs. L’expression artistique leur a ouvert un autre champ des possibles, en choisissant une émotion intense qu’ils avaient récemment ressentie, comme la colère ou la tristesse, qu’ils ont exprimé via le dessin, la peinture ou encore l’écriture et ont ensuite décrit dans ce qu’il reflète du ressenti. Enfin, les journées se sont achevées avec la fabrication et l’utilisation de façon ludique, de la "cocotte des émotions".

Nul doute que ces trois journées vont permettre aux participants de mieux appréhender cette rentrée scolaire, comme l’exprime Alae "On reprend le collège un peu plus tôt, avec un thème qui nous concerne tous et comme ça, on sera un peu moins angoissés à la rentrée", ou encore Léa, "j’avais beaucoup de stress, ces 3 jours m’ont aidé à m’habituer au collège, à être plus en confiance" et le mot de la fin pour Sumeja : " Je me suis amusée, c’était très intéressant, ça m’a apporté beaucoup et en plus, je me suis fait de nouveaux copains !"