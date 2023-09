L’espace bien-être du VVF de Najac ouvert aux habitants

Le partenariat entre la commune et le VVF se poursuit pour proposer aux habitants du village l’accès à l’espace bien-être les samedis après-midi hors saison. Les prochains rendez-vous sont prévus les 9, 16 et 23 septembre, 7, 14 et 21 octobre de 15 heures à 18 heures. Tickets à retirer à l’accueil de la mairie, sur justificatif de domicile si nécessaire. Pour tous renseignements : 05 65 29 71 34.

Forum des associations

Il se tiendra à la salle des fêtes le samedi 9 septembre de 10 heures à 18 heures. L’an passé une trentaine d’associations furent présentes lors de ce forum qui fût un succès.

Cette année autant en attend encore plus afin qu’elles présentent leurs activités et certaines animeront la journée. Un repas est prévu le midi 10 € sur réservation au 06 21 88 63 55, une buvette et crêpes sur place, ainsi qu’un apéro offert et une auberge Najacoise à la fin de la journée.