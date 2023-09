Toulouse FC : le maillot de presque toute l'Occitanie, pourquoi ces quatre départements ont-ils été laissés sur le banc de touche ?

Le Toulouse FC a dévoilé samedi 2 septembre son troisième maillot de la saison 2023-2024 qui rend hommage à l'Occitanie. Une belle initiative, mais sur les treize départements qui composent la région, quatre n'apparaissent pas. Pourquoi ?



Ce samedi 2 septembre, le Téfécé a dévoilé sur son compte X (anciennement Twitter), son troisième maillot de la saison 2023-2024 qu'il portera pour la première fois ce dimanche 3 septembre (13 heures) contre Clermont à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1.

"Plus qu'un maillot, un véritable symbole dédié à l'Occitanie" est-il annoncé sur le réseau social, pour souligner le choix fait par le club d'intégrer dans le design de cette nouvelle tunique les numéros des "neuf départements les plus intimement liés au club". À savoir : l'Ariège (09), l'Aude (11), l'Aveyron (12), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), le Lot (46), les Hautes-Pyrénées (65), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82).

Un symbole d'unité de presque toute l'Occitanie

Manquent donc à l'appel quatre départements de la région : l'Hérault (34), la Lozère (48), les Pyrénées-Orientales (66) et le Gard (30). Tous appartenant à la feue région Languedoc-Rousillon et sûrement plus proches, il est vrai, historiquement et culturellement du MHSC (Montpellier Hérault Sport Club), réalité géographie oblige.

Mais en termes d'unité occitane le compte n'y est pas.

"En arborant les numéros des neuf départements de la région", se félicite quant à lui le directeur général toulousain Olivier Jaubert, en oubliant, sciemment ou pas les quatre autres. "Nous affirmons notre désir d'être le reflet fidèle de la région qui nous a vus naître. C'est une grande fierté de voir nos joueurs, non seulement porter ces maillots, mais devenir des ambassadeurs vivants de l'Occitanie".

Qu'en pense-t-on dans les quatre départements laissés sur le banc de touche ?