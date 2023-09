Luc-la-Primaube. Le cirque était à l’honneur à la MJC

Fini la canicule ! Lors de cette dernière semaine de vacances, les enfants qui fréquentaient l’accueil de loisirs de la MJC, ont pu profiter des nombreuses activités proposées par les animatrices.

Le thème retenu pour les plus petits était "Monstres et Cie" avec, au programme, bienvenue chez les monstres, création de monstres, des défis, chasse aux trésors… et une sortie à Micropolis. "Prépare ta rentrée" était proposé aux 6-8 ans avec des jeux en folie, initiation à la pétanque, fabrication d’un porte-clef porte-bonheur… et une sortie à accrobranche à Figeac.

"Harry Poter" était le thème retenu pour les 9 ans et + ainsi qu’une sortie à Aquaval dans le Tarn. Rentrée scolaire rythme avec reprise des mercredis récréatifs à compter de ce mercredi 6 septembre, avec accueil des enfants de 7 h 30 à 19 heures à l’Espace Saint-Exupéry. Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.

Dans le cadre des loisirs en famille, la MJC de Luc-la-Primaube a proposé une initiation cirque avec Ivan de la piste au nez de la balle. Parents, grands-parents et enfants ont été initiés à l’art du cirque.

Ils se sont ainsi initiés aux équilibres sur objet (fil d’équilibre, boule, pédalette…), à la jonglerie (foulards, balles, assiette chinoise, anneaux, massues…), à l’acrobatie et aux portés acrobatiques et aériens (trapèze, tissus…), aux jeux d’acteur-expression…