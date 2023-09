Douze camions de livraison des Restos du cœur ont été saccagés par deux hommes à Wattrelos (Nord), vendredi 1er septembre 2023. Plusieurs milliers de bénéficiaires vont être touchés à la suite de cet acte de vandalisme.

Vendredi 1er septembre, en fin de journée, deux jeunes hommes se sont introduits dans les locaux de la plateforme logistique des Restos du cœur de Wattrelos (Nord) et ont saccagé douze camions de livraison ainsi que la voiture utilisée par les salariés et les bénévoles du site, rapporte La Voix du Nord .

Un préfabriqué a aussi été visé et de l’alcool à brûler ainsi que du gel hydroalcoolique ont été versés dans la pièce. "Ça donne l’impression qu’ils voulaient mettre le feu au site", commente Thierry Sarrazin, président de la plateforme, interrogé par La Voix du Nord.

Plus de 80 centres privés de livraison

D’après les images de vidéosurveillance qui ont capté toute la scène, les deux jeunes hommes auraient passé plus de deux heures sur place et ont pris la fuite lorsqu’un salarié est arrivé sur place à la suite du déclenchement de l’alarme.

Les dégâts causés par ces deux hommes vont priver de livraison plus de 80 centres des Restos du cœur de la métropole lilloise ainsi que du secteur de Douai (Nord). "Plus de 20 000 personnes seront d’ores et déjà touchées dès la semaine prochaine. C’est triste. On espère vite rebondir", a regretté Thierry Sarrazin auprès de La Voix du Nord. Au total, la plateforme bénéficie à 40 000 bénéficiaires.

En 2016, treize camions avaient déjà été incendiés sur cette plateforme logistique. Un jeune homme de 18 ans avait été condamné à un an de prison ferme.