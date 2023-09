Pont-de-Salars. Le président du Département donne l’exemple en… donnant son sang

Arnaud Viala, président du Département de l’Aveyron, s’est rendu à Pont-de-Salars afin de contribuer, comme à son habitude, au don du sang.

Chaque année, près d’un million de malades sont soignés grâce aux donneurs. Ainsi, il a tenu participer à cette initiative cruciale. Le don de sang sauve des vies et en s’impliquant, nous pouvons tous jouer un rôle vital. La mobilisation des donneurs et des bénévoles est essentielle chaque jour. Les besoins des malades sont aussi variés que réguliers, c’est pourquoi l’acte volontaire et bénévole de donner son sang est irremplaçable.

Arnaud Viala a tenu à remercier l’ensemble des professionnels de l’EFS qui se mobilisent pour accompagner les donneurs sur l’ensemble du territoire aveyronnais.