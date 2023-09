"Nous allons devoir prendre des mesures très difficiles" : l'appel à l'aide du président des Restos du coeur

Patrice Douret, le président de l’association a passé, dimanche 3 septembre 2023 sur TF1, un appel à l’aide. Il a été entendu notamment par l’État qui a promis 15 M€ d’aides supplémentaires.

C’est un coup de semonce, un coup de tonnerre, un appel à l’aide. Les Restos du cœur font face à de grandes difficultés. Le président de l’association créée par Coluche en 1985 est venu le dire haut et fort sur le plateau de TF1 dimanche 3 septembre 2023, lors du JT d’Anne Claire Coudray.

"Des mesures très difficiles"

"Nous allons devoir prendre des mesures très difficiles, dire non à des personnes à qui on aurait dû dire oui l’hiver dernier", a regretté Patrice Douret. Probablement autour de 150 000 bénéficiaires qui ne pourront pas être servis : "Aujourd’hui, nous ne sommes pas suffisamment solides pour absorber le flux de personnes qui ont besoin d’aide alimentaire."

Un plan d’urgence alimentaire

Selon les comptes du président, les Restos ont besoin de 35 M€ supplémentaires pour terminer l’exercice à l’équilibre. L’association fait face à deux difficultés majeures : la hausse très importante du nombre de personnes qui demandent de l’aide alimentaire et une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", due à la forte inflation : "L’inflation est d’une violence inouïe. Très clairement, ce n’est plus tenable. Si on ne fait rien, même les Restos du cœur pourront mettre la clé sous la porte d’ici à trois ans", a même assuré Patrice Douret sur TF1. Il a lancé "un appel aux forces politiques et économiques de notre pays" pour un "plan d’urgence alimentaire".

Réponse de l'Etat

Un appel entendu puisque l’État a promis, ce dimanche en début de soirée par la voix de la ministre des Solidarités Aurore Bergé une aide supplémentaire de 15 M€ pour les Restos. Elle a également promis une enveloppe de 6 M€ pour des associations venant en aide aux bébés (sur la distribution de couches, de lait infantile, petits pots…).

En réponse à ce cri du cœur, le groupement Les Mousquetaires faisait savoir hier soir qu’il allait mettre en place, avant la fin de l’année, "des opérations de collecte spécifiquement dédiées aux Restos du cœur via ses enseignes Intermarché et Netto". En tout, 2 100 magasins seront concernés dans l’Hexagone. Une éclaircie pour les Restos en cette rentrée morose.