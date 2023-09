Rignac. Un été et une rentrée chargés

Durant l’été, les élus ont rencontré, tour à tour, le sénateur Alain Marc et le conseiller régional Stéphane Bérard. Ces rencontres ont donné l’occasion d’échanger sur les projets de la commune. Rendez-vous a été pris avec Stéphane Bérard au cours de l’automne afin de réaliser un point sur le transport scolaire et le patrimoine local, notamment par la visite de Cassagnes-Comtaux.

Après l’analyse des appels d’offres par les architectes et les élus, les entreprises ont été choisies pour la future extension de la salle des fêtes : les travaux devraient commencer à l’automne. Face aux difficultés de recrutement pour pallier l’absence temporaire de l’agent technique, la municipalité a été contrainte de confier l’entretien des espaces verts à une entreprise privée. Mais le coût des prestations ne permet pas d’assurer toutes les coupes et tontes de végétaux faites d’ordinaire. Les élus remercient donc vivement tous ceux qui se sont impliqués bénévolement et de manière spontanée dans l’entretien des espaces publics de la commune. La séance de cinéma en plein air organisée par l’association Georges-Rouquier a rencontré un vif succès. La commune peut être fière de ses associations qui font découvrir la culture locale toute l’année et en particulier l’été.

Rendez-vous aux journées du patrimoine des 16 et 17 septembre avec l’ouverture aux visiteurs de ses musées "Nos campagnes autrefois" et l’espace Georges-Rouquier, et de ses églises à Goutrens et à Cassagnes-Comtaux.