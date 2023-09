Christophe Andrieu, "serial buteur" en bleu-blanc-rouge pour les Jeux sportifs mondiaux

Président du club de foot des Aveyronnais de Toulouse, le Cantou’lousain, pendant cinq ans, l’attaquant est sélectionné pour représenter la France aux prochains Jeux sportifs mondiaux, en Italie, du 5 au 10 septembre.

Comme des milliers d’enfants, il a rêvé d’être footballeur professionnel. Comme d‘autres, il a idolâtré Zinedine Zidane, vibré avec Pedro Miguel Pauleta. Chez les plus jeunes, seul Antoine Griezmann trouve grâce à ses yeux, pour sa "vision du jeu", ses fulgurances "entre les lignes" et ses "crochets courts".

En route pour les Mondiaux

Né en 1989, Christophe Andrieu fait partie de ceux qui aiment la beauté du jeu et les valeurs qui vont avec, mais qui laissent de côté le "sport business" et la "peopolisation" à outrance. Quand on égrène ses belles performances sur le terrain, lui préfère parler du collectif. Pourtant en décembre dernier, c’est bien lui à qui on a dit "je te veux dans mon équipe". Et pas n’importe laquelle !

Dès ce mardi, Christophe Andrieu défend le drapeau tricolore en Italie à l’occasion des Jeux mondiaux du Comité sportif international. Repéré dans les rangs du Cantou’lousain, dont il a été président pendant cinq ans et où il affole les compteurs de buts, il a décroché sa première sélection en équipe nationale. Il faut dire que sur la dernière saison, qui a sacré l’équipe des Aveyronnais de Toulouse championne, il a signé 30 buts à lui tout seul… sur les 90 marqués par le Cantou’lousain.

Christophe Andrieu et son équipe. L'Aveyronnais - Reproduction

"Un petit homme dans un grand maillot"

Suite au coup de fil du sélectionneur national, il a oscillé entre surprise, bonheur et pression. Quitte à en être, il fallait encore faire forte impression pour grappiller du temps de jeu. En juin dernier, pour son premier match de test, Christophe Andrieu a marqué trois des cinq buts qui ont permis à l’équipe de France de s’imposer face à la sélection du Val-de-Marne. "Là, c’était comme dans un rêve", se souvient-il dans un sourire. Désormais, c’est la médaille qu’il rêve de décrocher.

Mais ce qu’il attend de vivre avec la plus grande impatience, c’est d’abord l’événement… et les cérémonies d’ouverture comme de clôture, drapeau tricolore sur le dos. "C’est une grande chance, comme joueur amateur, de pouvoir de vivre des rencontres internationales d’envergure. Nous serons 5 000 athlètes amateurs, venus du monde entier pour cinq jours, toutes disciplines confondues, explique l’attaquant. La FSGT (1) est l’une des seules fédérations qui le permet." Professeur d’EPS et papa de deux jeunes enfants, Christophe Andrieu attache une grande importance à cette fédération, née des mouvements de travailleurs, dont il a étudié l’histoire dans son cursus. Historiquement liée au sport dit "corpo", la FSGT s’est ouverte plus largement aux associations comme le FC Cantou, à Paris, et son petit frère, le FC Cantou’lousain.

De tous les maillots qu’il a portés depuis ses 6 ans, celui des Jeux Mondiaux est, sans équivoque, « le plus grand". Si bien que le natif du Tarn lui a créé une page Instagram intitulée "Un petit homme dans un grand maillot". Pour la blague, mais pas que. "J’ai accepté, à la demande de la FSGT, d’être reporter des Jeux Mondiaux, raconte-t-il. Je vais participer à écrire les résumés des matchs, écrire des interviews… Et j’en ferai l’écho sur cette page Instagram." Rien ne semble, pour l’heure, pouvoir l’arrêter.

Sur Instagram : @unpetithommedansungrandmaillot et @cantoulousain

(1) Créée en 1934, la FSGT est née de la fusion de deux organisations sportives ouvrières : la FST et la SGT. Dans la lignée de l’éducation populaire, elle valorise l’engagement associatif bénévole et l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre.