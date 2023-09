Onet-le-Château. Une dernière journée au top avec des parties acharnées

Entre un tournoi de boxe à l’Athyrium, une balade autour du lac de la Cisba, une rencontre sportive au City parc et gymnase des Glycines, une incursion dans les terres albigeoises et un dernier tournoi de bowling très disputé dans une super ambiance, les ados de l’accueil jeunes de la MJC ont mis les "bouchées doubles" pour cette dernière semaine de vacances, avant de reprendre hier, le chemin du collège, pour une nouvelle année scolaire, avec plein de bonnes résolutions en tête, pour bien travailler et bien sûr, réussir…

Mais qu’à cela ne tienne, les vacances de Toussaint ne sont pas très loin, pour poser à nouveau les cartables et refaire le plein de bons moments !