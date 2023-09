Journées du Patrimoine : le circuit s’enrichit de trois nouveautés sur ces sites exceptionnels de l'Aveyron

Une visite à travers des monuments de Sénergues en plusieurs étapes pour découvrir Gauzfred de Monte-Arnald, baron de Montarnal au XIe siècle.

Le 17 septembre en cette Journée Européenne du Patrimoine, la commission Tourisme et Culture de la mairie de Sénergues invite les amateurs du genre à découvrir Gauzfred de Monte-Arnald, baron de Montarnal au XIe siècle.

Elle vous propose de commencer votre parcours découverte au Château de Montarnal classé M. H. (1997). Le propriétaire Gérard Revel vous y accueille pour une visite commentée des enceintes de la haute cour, du jardin médiéval et du donjon.

Étape 2 : La chapelle seigneuriale de Montarnal possède une des plus anciennes cloches du Rouergue, fin XIIIe, et, à l’intérieur des grilles datées de la fin du XIIe s. Elles font partie des 25 grilles médiévales répertoriées en France et proviennent du même atelier de ferronnerie que celles de Conques.

Étape 3 : l’église Notre-Dame d’Aynès abrite des fragments de vitraux datés du XVe s. La croix biface en grès, datée de 1560, avec ses personnages mérite une attention particulière ainsi que le four-sécadou paroissial restauré par l’Association de Notre Dame d’Aynès.

Étape 4 : Saint-Sulpice. Ce hameau fondé au Xe s. par l’ermite saint Gausbert de Saint-Amans de Rodez, propose une curieuse petite chapelle avec un campanile préroman et sa cloche de 1548. D’un type rare cette bâtisse en schiste est unique en Rouergue.

Étape 5 : Pomiès avec sa merveilleuse petite chapelle au style préroman, certainement la plus ancienne construction de la commune. Successivement prieuré dépendance de Conques, église et chapelle, sa toiture a fait l’objet d’une restauration complète en 2016.

Étape 6 : L’église Saint-Martin de Sénergues située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis le XIIe siècle, vous dévoilera ses nombreux réemplois des Xe et XIe s. Mais également ses merveilleux vitraux. Ces dalles de verre teintées dans la masse travaillée dans l’épaisseur à la marteline offrent un subtil jeu de lumière intérieur. Nouveauté 2023 : la visite du beffroi et de son campanaire.

Toutes ces visites commentées ont lieu de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Elles sont gratuites avec remise de documentation.

Autres nouveautés 2023

Étape 7 : La tour carrée du château de Sénergues, érigée entre 1382 et 1387 lors de la guerre de Cent Ans, offre un magnifique panorama sur le village et ses environs. Nathalie Bénazech, sa propriétaire, vous contera l’histoire de ce château propriété familiale depuis plus de sept siècles. Elle vous fera découvrir les salles intérieures de la tour. Visites de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tarifs : adultes 2 €, enfants 1 € (minimum 10 ans).

Étape 8 : Les ruches de nos ancêtres : Ruches-troncs et ruches-paille : pièces authentiques ou recréées et remises en activité. La présentation de ce savoir-faire ancestral par Jean-Bernard Fayel se conclura par une dégustation de miel et la découverte du vieux four à pain restauré. Visites gratuites de 10 h à 18 h.

Contact : Jean-Bernard Fayel 06 78 29 01 10 www.miel-conques.fr Adresse : Chemin de Lestaral 12320 Sénergues.