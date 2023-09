La ville de Paris recrute des animateurs périscolaires

Chaque année, la Ville de Paris recrute des animateurs vacataires pour intervenir auprès des petits Parisiens, à l'occasion de leurs loisirs et des temps périscolaires.

La Ville de Paris recrute des animateurs et animatrices ainsi que des accompagnateurs et accompagnatrices vacataires pour intervenir auprès des enfants des écoles maternelles et élémentaires à l'occasion de leurs loisirs et des temps périscolaires. Si vous êtes intéressé, déposez une candidature.

Pour devenir animateur

Être animateur à la Ville de Paris, c'est assurer l'encadrement et l’animation dans une école entre ou après les heures d’enseignement et durant les vacances, sous la responsabilité d'un responsable éducatif Ville et au sein d'une équipe d'animation.

Être animateur à la Ville permet :

d'enrichir son expérience dans le domaine de l'animation ;

devenir votre métier à la Ville de Paris.

Vous pouvez choisir d'animer plusieurs heures par semaine sur un forfait d’heures, adaptable à vos disponibilités et aux besoins du service. Si vous souhaitez en faire votre métier, vous pouvez également vous lancer dans un véritable déroulement de carrière d'animateur. La ville de Paris permet des formations en plusieurs modules ou certificats.