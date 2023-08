L'été avec les pompiers de l'Aveyron : Alain Souyris, l'ombre qui suit la lumière des pompiers

Alain Souyris est un pompier retraité qui fait maintenant partie de l'équipe départementale de soutien. Cette membrane d'anciens soldats du feu gère les arrières des terrains. Point d'orgue sur cet aspect méconnu.

Alain Souyris est un pur aveyronnais. Il a commencé à côtoyer les pompiers il y a 50ans, en étant mécano au SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours). À force de côtoyer le milieu, il a fini par l'intégrer. D'abord en tant que pompier volontaire pendant 15 ans, puis il a passé plus de 30 ans à braver les flammes au poste de secours de Rodez.

Une fois la retraite arrivée, hors de question pour lui se quitter ce monde qui est devenu le sien. "J'ai d'abord passé 5 ans après la retraite en tant que pompier volontaire, puis lorsque j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe de soutien, j'ai évidemment accepté", déclare-t-il.

Cette section d'anciens combattants du feu, créée en 2017 est primordiale au bien agir du corps de métier. Alain Souyris explique son travail qui consiste à "être dans l'ombre de mes collègues, gérer la logistique, la nourriture pendant les longues interventions ou encore aller chercher le matériel quand il est loin, c'est un moyen d'être utile et de garder un pied à la caserne après la retraite.".

D'envergure nationale, ils sont 182 uniquement en Aveyron. Tous retraités, tous volontaires, ils ont la possibilité d'agir jusqu'à leur 80 ans. Leurs missions s'effectuent au bon vouloir. "On nous appelle et selon nos disponibilités on peut accepter la mission ou non". Et ces appels proviennent directement des chefs d'état-major, le tout géré par Florence Marie, responsable d'équipe au SDIS. Ils agissent alors sur les 32 centres de secours du département.

Alain Souyris garde alors ce ressenti qui l'a fait vibrer en tant que pompier, "avant on aidait les gens directement, maintenant j'aide ceux qui les aident".

En plus de cela, l'équipe départementale de soutien aide à la formation des jeunes sapeurs pompiers. "On les conseille et on participe aux simulations, j'ai d'ailleurs toujours aimé transmettre mon savoir". En jouant les mannequins, ou bien les victimes d'incendies ils permettent de mieux cerner les dangers et le comportement à avoir pour secourir. Et leur expérience passée permet aux futurs protecteurs d'appréhender avec plus de sûreté les risques du métier.

Ce sont également eux qui organisent la logistique du Congrès National des Pompiers, à Toulouse du 4 au 8 octobre prochain. Ils y mettent en place les stands, la buvette et aident à importer les pièces exposées. Un évènement ouvert au public où seront montrées les plus impressionnantes pièces de matériel des pompiers.

Toute l'équipe départementale de soutien et les sapeurs-pompiers ont également une pensée pour Michel Pegorier, un de leur collègue parti récemment.